Durante il recente meeting di Rimini, un evento noto per i suoi dibattiti politici e culturali, Giorgia Meloni ha catturato l’attenzione di tutti non solo per il suo discorso, ma anche per un momento di forte emozione. La leader politica è stata vista in lacrime, un gesto che ha subito acceso la curiosità di giornalisti e spettatori.

Cosa ha scatenato questa reazione così intensa?

Giorgia Meloni al meeting di Rimini: posizione dell’Italia tra Europa e Medio Oriente

Meloni ha ribadito l’importanza della proposta italiana sull’articolo 5 per l’Ucraina, sottolineando il ruolo attivo che l’Italia intende avere nelle trattative internazionali. Allo stesso tempo, ha evidenziato le criticità dell’Unione Europea, descritta come sempre più marginale di fronte alle sfide poste da Cina e Stati Uniti, richiamando un tema già sollevato dall’ex premier Mario Draghi.

“L’Unione Europea sembra sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Stati Uniti”.

Sul fronte della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha espresso sostegno al diritto all’autodifesa di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre, ma ha anche richiamato la necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di proteggere le vittime civili, con particolare attenzione alle comunità cristiane coinvolte. Sottolineando, infine, l’urgenza della liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas.

Giorgia Meloni emozionata al meeting di Rimini: il motivo dietro le lacrime

Il ritorno di Giorgia Meloni dopo la pausa estiva ha rappresentato un momento intenso, sia sul piano politico che su quello emotivo. Dopo giornate trascorse tra Grecia e Puglia, la premier è salita sul palco del Meeting di Rimini di fronte a centinaia di persone, accolto da un lungo applauso che si è trasformato in standing ovation, durante la quale la leader non ha trattenuto le lacrime.