Perché Villa Matilda di Chiara Ferragni e Fedez non trova acquirenti

Un immobile da sogno sul lago di Como

Villa Matilda, la lussuosa dimora di Chiara Ferragni e Fedez, situata nel pittoresco comune di Pognana Lario, è un esempio di eleganza e comfort. Con i suoi 400 metri quadrati di interni e un ampio giardino di mille metri quadrati, la villa offre una darsena privata, una piscina riscaldata a sfioro e numerosi altri comfort di alta classe. Tuttavia, nonostante le sue caratteristiche da sogno, la villa è attualmente sul mercato a un prezzo di 10 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto i due ex coniugi l’hanno pagata. Questo ha sollevato interrogativi sul perché non ci siano acquirenti interessati.

Le sfide della vendita

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la difficoltà di vendere Villa Matilda potrebbe essere attribuita a diversi fattori. In primo luogo, la posizione della villa, sebbene affascinante, presenta delle sfide logistiche. Raggiungere Pognana Lario da Milano richiede un viaggio di circa un’ora e mezza, lungo strade tortuose che possono risultare scomode. Inoltre, sebbene ci sia la possibilità di arrivare in barca, molti potenziali acquirenti potrebbero considerare questa opzione poco pratica. La combinazione di un prezzo elevato e di una posizione non facilmente accessibile ha reso la villa meno appetibile sul mercato immobiliare.

Il valore percepito e la ristrutturazione

Un altro aspetto da considerare è il valore percepito della villa. Nonostante le sue caratteristiche straordinarie, alcuni residenti di Pognana Lario hanno espresso dubbi sulla qualità della ristrutturazione effettuata prima che Ferragni e Fedez acquistassero l’immobile. Questo potrebbe influenzare la decisione di acquisto di potenziali clienti, che potrebbero preferire investire in proprietà con una storia di manutenzione più recente e di alta qualità. La somma richiesta di 10 milioni di euro, quindi, potrebbe sembrare eccessiva rispetto a ciò che la villa offre realmente.