Domenica, un fulmine ha colpito il campo su cui si stava disputando una partita del campionato locale, uccidendo un calciatore.

Fulmine su un campo da calcio in Perù

Le immagini condivise dalla stazione televisiva locale Onda Deportiva Huancavelica mostrano i giocatori mentre escono dal campo dello stadio Coto Coto nella città di Chilca, a circa 70 chilometri a sud-est di Lima, dopo che la partita è stata interrotta a causa di un temporale. Il fulmine ha colpito il suolo durante il 22° minuto della partita del campionato locale tra Juventud Bellavista e Familia Chocca. Nell’incidente sono rimasti feriti altri quattro uomini: due sono stati dimessi dall’ospedale, mentre gli altri due rimangono sotto osservazione, come riferito dall’agenzia di stampa statale Andina.

Un morto e quattro feriti

Il giocatore deceduto è stato identificato dalle autorità come il difensore Hugo De La Cruz, di 39 anni. I media hanno rivelato che l’uomo indossava un braccialetto metallico, il quale potrebbe aver agito da conduttore. “Ci uniamo alla solidarietà e porgiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia del giovane Hugo De La Cruz, che, dopo essere stato colpito da un fulmine, ha purtroppo perso la vita mentre veniva portato in ospedale” ha dichiarato l’amministrazione locale in un comunicato “Esprimiamo inoltre il nostro sostegno e i nostri auguri di pronta guarigione agli altri quattro giocatori feriti in questo tragico incidente“.

I precedenti

Secondo gli esperti, i fulmini possono causare gravi lesioni alle persone e, solo in rari casi, possono rivelarsi fatali. Nel 2020, un portiere russo di 16 anni è sopravvissuto a un fulmine durante una sessione di allenamento. Nonostante le gravi ustioni riportate e il coma indotto dai medici, il ragazzo si è ripreso alcune settimane dopo.