Il pilota è stato condotto fuori tracciato in ambulanza per poi rimettersi in piedi

Momenti di paura e altissima tensione durante la gara del MotoGp di Malesia a causa di un brutto incidente che ha coinvolto Jack Miller e che ha avuto come conseguenza la momentanea sospensione della gara. Il pilota, rimasto a lungo fermo sul tracciato, è stato assistituto sul posto dal medico e poi portato via in ambulanza per poi rimettersi in piedi ai box.

MotoGp Malesia: incidente per Jack Miller durante la gara

L’incidente si è verificato in curva due e ha coinvolto, oltre a Jack Miller anche altri due piloti ovvero Quartararo e Binder. In quello che è la penultima competizione del Motomondiale, subito dopo la partenza, i tre piloti sono letteralmente volati in aria. In quel momento Bagnaia si trovava in testa: sul tracciato sono immediatamente intervenuti i dottori, dopo che Miller è volato a terra impattando malamente e che il suo casco è finito contro la due ruote condotta da Fabio Quartararo. Un impatto che poteva avere conseguenze molto serie.

Secondo la ricostruzione dei fatti ad innescare l’incidente sarebbe stato il sudafricano Brad Binder andato a toccare con la sua Ktm la moto di Alex Marquez. Un incidente dall’effetto domino che ha portato tutti i tre piloti coinvolti a finire a terra. Ad avere la peggio è stato Mille, trasportato fuori tracciato in ambulanza per poi riprendersi poco dopo mentre gli alti due si sono rialzati con le proprie gambe.