MotoGP, Assen: brutta caduta ad alta velocità per Bezzecchi in curva 7

Brutto spavento per il pilota della MotoGP e per i tifosi italiani: nel corso delle FP2, Marco Bezzecchi, ha subito una brutta caduta ad altissima velocità, in curva 7: fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche.

L’incidente per Bezzecchi e Raul Fernandez

Molto arrabbiato Bezzecchi dopo la caduta, che gli costerà la 15esima posizione per la partenza sul circuito di Assen in programma domani, domenica 30 giugno alle ore 14, in diretta da Sky Sport 1 e Sky MotoGP, in chiaro in diretta anche su TV8.

Qualche minuto più tardi anche Raul Fernandez si è steso nello stesso punto dell’italiano, lo spagnolo del team Trackhouse non ha però riportato alcuna conseguenza fisica, come nel caso di Bezzecchi.

Bagnaia conquista la pole ad Assen

Il pilota Ducati, due volte campione del mondo, dopo aver iniziato bene il weekend con le libere e le prequalifiche, si prende la pole position del Gran Premio d’Olanda, sul circuito di Assen.

Il leader della classifica Jorge Martin è costretto ad arrendersi per soli 81 millesimi e a lasciare il posto a Francesco Bagnaia. Ad affiancarli ci sarà Maverick Vinales, seguito da Alex Marquez, Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez è costretto a partire dal settimo posto in terza fila.