Allerta alimentare, richiamati da diversi supermercati alcuni lotti di chiodi di garofano per la presenza di pesticidi oltre i limiti di legge.

Allerta alimentare, richiamati chiodi di garofano: pesticidi oltre il limite di legge

Nuova allerta alimentare, questa volta riguarda una nota spezia, ovvero i chiodi di garofano. Il Ministero della Salute ha infatti informato che diversi lotti di chiodi di garofano sono stati ritirati da diversi supermercati, perché presenti pesticidi oltre il limite consentito.

Il richiamo ha coinvolto nuove catene e anche la grande distribuzione. Vediamo ora quali sono i lotti interessati e i supermercati che hanno ritirato la spezia.

Allerta alimentare, chiodi di garofano ritirati in vari supermercati: i lotti interessati

Come detto sono stati richiamati alcuni lotti di chiodi di garofano da vari supermercati, ovvero Eurospin, Conad, Decò, Selex e Il Gigante, per la presenza di pesticidi oltre il limite di legge. Ecco quali sono nel dettaglio i lotti interessati:

Chiodi di garofano Selex: vasetto in vetro da 30g, lotto L15069C, TMC 31/03/2028

Chiodi di garofano Decò : vasetto in vetro da 25g, lotto L07085C, TMC 31/03/2028,

Chiodo di garofano Il Gigante : vasetto in vetro da 25g, lotto L07083C, TMC 31/03/2028,

Chiodi di garofano Conad: vasetto in vetro da 28g, lotto L14073C, TMC 31/03/2028,

Chiodi di garofano Don Jerez (Eurospin): vasetto in vetro da 25g, lotto L14078C, TMC 31/03/2028.

Se qualcuno ha in casa uno di questi prodotti, è invitato a non consumarli e a restituirli dove sono stati acquistati per il rimborso.