Nuovo allarme per il latte animale: disposto il richiamo di quattro marchi dai supermercati. Scopri i motivi e i lotti interessati.

Un nuovo richiamo riguarda i consumatori di latte animale, con il Ministero della Salute che ha emesso una segnalazione urgente per il ritiro di quattro marchi dai supermercati italiani. Il provvedimento arriva dopo che sono stati riscontrati problemi di sicurezza che potrebbero compromettere la salute dei consumatori.

Nuovo richiamo di latte nei supermercati: il motivo

Il latte richiamato, a causa di un potenziale rischio fisico, per presunta presenza di corpi estranei, è distribuito sotto quattro diverse marche e venduto in confezioni da un litro. I prodotti in questione sono commercializzati con etichette differenti, ma tutte le confezioni presentano lo stesso problema di sicurezza che ha portato al provvedimento di richiamo.

Chi ha acquistato i prodotti con i numeri indicati non deve consumarli, ma restituirli al supermercato per ottenere una sostituzione o un rimborso.

Nuovo richiamo di latte, quattro marchi ritirati dai supermercati: i lotti coinvolti

Sono stati ritirati alcuni lotti di quattro marchi di latte, tutti prodotti dalla stessa azienda, la Centrale del Latte d’Italia S.p.A., nel suo stabilimento di Vicenza. Il latte richiamato, per un rischio fisico, è in commercio sotto quattro diverse etichette e in confezioni da un litro.

I marchi coinvolti nel richiamo sono Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. Di seguito, i dettagli sui lotti e le scadenze: