Più Europa: Bonino dimessa da ospedale, proseguirà cure da casa

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Emma Bonino è stata dimessa oggi dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata a seguito di difficoltà respiratorie per cui era stato necessario un primo ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. La leader d...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Emma Bonino è stata dimessa oggi dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata a seguito di difficoltà respiratorie per cui era stato necessario un primo ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di +Europa proseguirà la propria convalescenza a casa, seguita dal dottor Claudio Santini. I parametri risultano stabili e le sue condizioni migliorate. Si legge in una nota di Più Europa.