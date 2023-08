Il corpo di Anna Scala era stato ritrovato nella giornata di ieri giovedì 17 agosto dai carabinieri di Piano di Sorrento. Il cadavere, sfigurato dalle coltellate, si trovava all’interno del bagagliaio di una Citroen C3. Dopo qualche ora, i carabinieri hanno fermato un uomo, primo indiziato per l’omicidio, si trattava di Salvatore Ferraiuolo, l’ex compagno di Anna.

Piano di Sorrento, donna uccisa a coltellate: la confessione dell’ex compagno

Salvatore Ferraiuolo è stato accompagnato in centrale e interrogato, dopo qualche tempo ha confessato l’omicidio “L’ho uccisa io. Mi sono procurato il coltello e l’ho attesa per un’ora. Ero convinto che mi tradisse” – ha spiegato alle autorità. Anna lo aveva lasciato da poco dopo una relazione lunga addirittura 15 anni e lo aveva denunciato per stalking. L’uomo è stato trasferito al carcere di Poggioreale a Napoli con l’accusa di omicidio premeditato.

Il racconto dell’omicidio

Nonostante la denuncia per stalking, Ferraiuolo non era mai uscito dalla vita di Anna e si era mostrato più volte insistente con lei. Nella giornata di ieri, poi, l’ha seguita in motorino e, appena la donna è scesa dall’auto, l’ha colpita alle spalle con numerose coltellate, facendola accasciare nel bagagliaio per poi abbandonarla sul posto. Qualche tempo dopo sono stati alcuni residenti della zona a ritrovare il cadavere e ad allertare le autorità.