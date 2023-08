Anna Scala forse uccisa dal suo ex compagno e stalker: la svolta

Le indagini sull’omicidio di Anna Scala potrebbero essere già a una svolta. Il principale sospettato è stato fermato a poche ore dal ritrovamento del cadavere.

Fermato il presunto assassino di Anna Scala

I carabinieri hanno portato in caserma, a Sorrento, il presunto assassino di Anna Scala, la 56enne di Vico Equense uccisa a coltellate a Piano di Sorrento. Il fermato si trovava a pochi chilometri dal luogo in cui era stato nascosto lo scooter. Secondo gli investigatori il mezzo era stato utilizzato dal presunto assassino per allontanarsi dalla scena del delitto.

Le urla di Anna Scala e poi la fuga in scooter

Il corpo di Anna Scala è stato trovato il 17 agosto mattina. Il cadavere era appena visibile dal bagagliaio lasciato aperto di un’automobile, custodita in un garage a Piano di Sorrento, in via San Massimo. Un passante ha contattato le forze dell’ordine dopo averne notato la presenza.

Quando si è attivata la macchina investigativa, alcuni residenti hanno dichiarato di aver sentito alcune urla, e poi di aver visto lo scooter nero fuggire a tutta velocità. È lo stesso scooter poi ritrovato dai carabinieri e che l’assassino avrebbe utilizzato per allontanarsi dalla scena del delitto.

Il presunto assassino è l’ex compagno che la signora aveva denunciato per stalking, risultato irreperibile subito dopo la scoperta del cadavere.

Salvatore Cappiello, sindaco di Piano di Sorrento, ha espresso dolore e sgomento a nome di tutta la comunità. “Il terribile delitto avvenuto oggi nella nostra città è un atto di inaudita follia. Voglio esprimere, dal profondo del mio cuore e a nome dell’intera comunità di Piano di Sorrento, il nostro cordoglio ai familiari della vittima”.