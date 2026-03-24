Il Piano Energetico degli Emirati Arabi Uniti sta Dando i Suoi Frutti in Mezzo alle Turbolenze Globali

Tuttavia, sullo sfondo della crescente turbolenza geopolitica e dell’evidente fragilità delle strettoie marittime, un altro attore è diventato silenziosamente indispensabile per la futura stabilità dell’energia globale.

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) — guidati da Abu Dhabi — sono emersi come uno dei pilastri della sicurezza energetica strategicamente più importanti di oggi. Questo posizionamento non è casuale; è il risultato di una deliberata strategia nazionale ventennale progettata per combinare l’affidabilità degli idrocarburi con massicci investimenti nella transizione energetica globale.

La Vulnerabilità delle Strettoie Marittime

Il contesto geopolitico immediato illustra perfettamente il valore strategico degli EAU. Le recenti escalation nella regione del Golfo hanno ancora una volta esposto la vulnerabilità dei flussi energetici globali. Il Golfo Arabico trasporta circa un quinto del petrolio mondiale ed è una rotta di transito fondamentale per il gas naturale liquefatto (GNL), quasi tutto il quale passa attraverso lo Stretto di Hormuz.

Qualsiasi attività militare, conflitto per procura o minaccia percepita in questa critica strettoia marittima può innescare drammatici picchi di prezzo in poche ore. Le recenti azioni militari hanno costretto le compagnie di navigazione, gli assicuratori internazionali e i commercianti di energia a rivalutare drasticamente la loro esposizione in Medio Oriente. Con ripercussioni che si estendono al Mar Rosso, allo stretto di Bab el-Mandeb, al Mediterraneo orientale e all’Oceano Indiano, i costi delle assicurazioni marittime stanno schizzando alle stelle. I mercati energetici stanno attivamente prezzando la possibilità di un’inaccessibilità prolungata allo Stretto di Hormuz.

La Capacità di Riserva come “Hard Power”

In tempi di riassetto del mercato, i mercati energetici globali cercano disperatamente produttori in grado di stabilizzare l’offerta. Abu Dhabi si trova saldamente al centro di questa equazione, guidata dalla Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

ADNOC controlla uno dei settori petroliferi tecnologicamente più avanzati al mondo. Anche prima che le crisi attuali raggiungessero il picco, la compagnia aveva espanso la sua capacità di produzione a circa 4,8-4,9 milioni di barili al giorno (bpd), con l’obiettivo di raggiungere i 5 milioni di bpd entro la fine del decennio.

Fondamentalmente, gli EAU mantengono una significativa capacità di produzione di riserva (spare capacity). Nella volatile aritmetica dei mercati petroliferi globali, questa capacità di riserva funziona come hard power: un cuscinetto vitale contro gli shock di approvvigionamento che fornisce i “barili marginali” necessari per prevenire picchi di prezzo estremi. Sviluppando questa capacità insieme all’Arabia Saudita, leader dell’OPEC, gli EAU si sono uniti a un gruppo esclusivo di produttori in grado di agire come veri e propri “fornitori di bilanciamento” (swing supplier).

Aggirare il Collo di Bottiglia: L’Oleodotto Habshan-Fujairah

Sebbene la quota dell’8% degli EAU nelle riserve provate di petrolio greggio a livello mondiale garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine, il suo vero differenziatore strategico è la sua architettura logistica. A differenza della maggior parte degli altri produttori del Golfo, le cui esportazioni dipendono interamente dallo Stretto di Hormuz, Abu Dhabi ha trascorso l’ultimo decennio a costruire rotte di esportazione alternative.

L’Oleodotto Habshan-Fujairah (noto anche come Oleodotto di Greggio di Abu Dhabi) è la pietra angolare di questa strategia.

Scala: L’oleodotto di 360 chilometri collega i giacimenti petroliferi continentali di Abu Dhabi direttamente al porto di Fujairah sul Golfo di Oman.

L’oleodotto di 360 chilometri collega i giacimenti petroliferi continentali di Abu Dhabi direttamente al porto di Fujairah sul Golfo di Oman. Capacità: Vanta una capacità di trasporto da 1,5 a 1,8 milioni di bpd.

Vanta una capacità di trasporto da 1,5 a 1,8 milioni di bpd. Valore Strategico: Permette a una quota sostanziale delle esportazioni di greggio degli EAU di aggirare completamente lo Stretto di Hormuz.

Progettata esplicitamente per scenari geopolitici da “cigno nero” che molti analisti un tempo scartavano, la lungimiranza di Abu Dhabi sta ora pagando dividendi senza precedenti.

Fujairah: Un Hub Globale Resiliente

L’oleodotto alimenta il polo energetico in rapida espansione di Fujairah, che si è evoluto in un centro di prim’ordine per lo stoccaggio di petrolio e il rifornimento marittimo (bunkering). I suoi vantaggi strategici includono:

Stoccaggio Massiccio: Decine di milioni di barili di capacità per greggio e prodotti raffinati.

Decine di milioni di barili di capacità per greggio e prodotti raffinati. Ormeggi Offshore: Sistemi di ormeggio a punto singolo (SPM) che consentono alle grandi petroliere di caricare merci in sicurezza fuori dal Golfo Persico.

Sistemi di ormeggio a punto singolo (SPM) che consentono alle grandi petroliere di caricare merci in sicurezza fuori dal Golfo Persico. Rifornimento Navale (Bunkering): Fujairah è uno dei più grandi hub di rifornimento di carburante marino al mondo, fornendo carburante bunker a basso contenuto di zolfo e supporto logistico a migliaia di navi in transito tra Asia, Europa e Africa.

Mentre le compagnie di navigazione deviano disperatamente i carichi alla ricerca di punti di rifornimento sicuri e affidabili al di fuori delle acque vulnerabili, il ruolo di Fujairah è più critico che mai. Inoltre, ADNOC sta pianificando attivamente grandi espansioni nella capacità dell’oleodotto e dei terminal di stoccaggio di Fujairah per ridurre ulteriormente la dipendenza da Hormuz.

La Strategia a Doppia Energia

La strategia nazionale degli EAU non si ferma agli idrocarburi. Con il supporto di fondi sovrani come ADIA, Mubadala e IHC, il paese sta eseguendo uno dei portafogli di energia rinnovabile più ambiziosi a livello globale.

Attraverso la sua compagnia statale per l’energia pulita, Masdar, Abu Dhabi si sta posizionando come leader nello sviluppo del solare, dell’eolico e dell’idrogeno.

Pilastro Strategico Area di Focus Asset Chiave e Obiettivi Affidabilità degli Idrocarburi Produzione di Petrolio e Gas Capacità di riserva di ADNOC (puntando a 5 milioni di bpd); Produzione affidabile e a basso costo. Logistica e Ridondanza Resilienza delle Esportazioni Oleodotto Habshan-Fujairah (capacità di 1,5–1,8 milioni di bpd); Espansione dell’hub del Porto di Fujairah. Transizione all’Energia Pulita Rinnovabili e Idrogeno Operazioni di Masdar in oltre 40 paesi; Obiettivo di 100 gigawatt di capacità installata entro il 2030. Visione a Lungo Termine Decarbonizzazione Globale Strategia Net Zero (Zero Emissioni Nette) entro il 2050; Iniziative di decarbonizzazione dell’industria pesante e dei trasporti.

La strategia energetica degli EAU riflette una comprensione pragmatica della transizione energetica globale: il passaggio verso un’energia più pulita non avverrà dall’oggi al domani e il mondo richiederà forniture affidabili di petrolio e gas per decenni mentre la capacità rinnovabile si espande. Investendo pesantemente in entrambi i sistemi, gli EAU hanno costruito un ponte tra i combustibili fossili tradizionali e il futuro dell’energia verde. In un’era definita dall’estrema volatilità, questa combinazione di affidabilità, ridondanza e adattabilità si sta dimostrando uno degli asset energetici più preziosi al mondo.