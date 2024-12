Un futuro dedicato a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha chiarito la sua posizione riguardo a un possibile ingresso in politica durante un incontro con la stampa. “Non ho nessuna intenzione di scendere in politica, punto”, ha affermato con fermezza, sottolineando il suo amore per Mediaset e il desiderio di continuare a lavorare nell’azienda. Berlusconi ha evidenziato che il suo impegno professionale non è ancora terminato e che intende rimanere attivo nel settore televisivo, dove ha ottenuto risultati significativi, soprattutto in Italia.

La stabilità del governo italiano

Riguardo alla situazione politica, Berlusconi ha espresso la sua opinione sulla stabilità del governo attuale, affermando che, nonostante le difficoltà globali, l’Italia sta affrontando la situazione con competenza. “C’è un governo stabile e sta facendo bene”, ha dichiarato, confrontando la situazione italiana con quella di altri paesi europei come Francia e Germania. Questa stabilità, secondo lui, è fondamentale in un momento così complesso e delicato per l’Europa e il mondo intero.

Il Festival di Sanremo e il suo futuro

Un altro tema affrontato da Berlusconi è stato il futuro del Festival di Sanremo, in seguito alla recente sentenza del Tar della Liguria che ha messo in discussione l’affidamento diretto alla Rai. Berlusconi ha espresso il suo desiderio che il festival rimanga sotto la gestione della Rai, definendola “il vero motore e la vera forza del Festival di Sanremo”. Ha anche sottolineato che la situazione attuale è ancora troppo incerta per poter esprimere un giudizio definitivo. “Non mi pongo la domanda: penso che riguardo a certi ambiti sia necessario essere rispettosi”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza della Rai nel panorama audiovisivo italiano.

Critiche alla proposta di riduzione del canone Rai

Infine, Berlusconi ha commentato la proposta della Lega di ridurre il canone Rai, definendola una mossa di propaganda. “Se togli 20 euro dal canone, togli 430 milioni dalla fiscalità generale”, ha spiegato, sottolineando che questa riduzione non apporterebbe reali benefici ai cittadini. Ha anche messo in guardia sulla necessità di un’attenzione maggiore da parte della politica nei confronti della Rai e del sistema audiovisivo, evidenziando che l’Italia investe meno pro capite rispetto ad altri paesi europei. “Una Rai forte è troppo importante per rappresentare adeguatamente l’Italia”, ha concluso.