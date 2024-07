Pioli è vicino all'Al-Ittihad: ad agosto affronterebbe l'Inter in amichevole

Stefano Pioli, dopo l'avventura in rossonero, è pronto a sedersi sulla panchina dell'Al-Ittihad, con cui potrebbe affrontare l'Inter in amichevole in caso di ufficialità