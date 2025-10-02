Pnrr: Conte, 'senza saremmo in recessione, da governo propaganda e zero fatti'

Pnrr: Conte, 'senza saremmo in recessione, da governo propaganda e zero ...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "L'ultimo Report di Confindustria – non certo Radio 5 Stelle – parla chiaro: senza il Pnrr nel 2025 il Pil farebbe registrate un sonoro -0,5%. Meloni avrebbe portato l'Italia in recessione. Gli unici investimenti e cantieri che si vedono in giro sono legati ai 209 miliardi ottenuti da noi in Europa mentre Meloni era impegnata solo a urlare in Aula e a darci dei 'criminali'".

Così Giuseppe Conte sui social.

"E non sanno neanche spenderli bene i soldi che hanno trovato: hanno speso solo il 45% delle risorse, solo il 40% della missione salute è stato messo a terra mentre dilagano le liste d'attesa. Sono numeri uno nella propaganda, sono zero quando si tratta di fatti".