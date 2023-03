Pnrr: Roggiani (Pd), 'governo in aula, tema da affrontare subito'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “L’allarme lanciato dal Ministro Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr non può che preoccupare. Per questo come Partito Democratico abbiamo chiesto al Governo di riferire in Parlamento sulle gravi dichiarazioni del Ministro per gli Affari Europei&quo...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “L’allarme lanciato dal Ministro Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr non può che preoccupare. Per questo come Partito Democratico abbiamo chiesto al Governo di riferire in Parlamento sulle gravi dichiarazioni del Ministro per gli Affari Europei". Così Silvia Roggiani, deputata Pd in Commissione Bilancio.

"Non possiamo perdere questa straordinaria opportunità di rilancio dei nostri territori. Molti sindaci stanno segnalando come sugli interventi si sia abbattuto l'aumento dei prezzi dell’ultimo anno. Un tema che l’Esecutivo ha il dovere di affrontare subito, per dare risposte concrete agli amministratori locali".

"In Lombardia abbiamo sottolineato più volte le difficoltà della destra nell’utilizzo dei fondi europei e del Pnrr e con Pierfrancesco Majorino abbiamo chiesto l’istituzione di una commissione speciale in Lombardia che si occupi in modo trasparente di verificare lo stato dei lavori e l’uso dei fondi. Una proposta seria alla quale la destra ha il dovere di rispondere”.