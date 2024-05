Droga: Tajani, 'impegno Italia con G7 e Usa, al centro anche dialogo con paesi asiatici'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "In perfetta sintonia con i nostri alleati internazionali, stiamo lavorando per contrastare l'uso delle droghe sintetiche: questa minaccia è stata al centro anche dei lavori del G7 a Capri. Abbiamo stabilito una collaborazione operativa contro la produzion...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "In perfetta sintonia con i nostri alleati internazionali, stiamo lavorando per contrastare l'uso delle droghe sintetiche: questa minaccia è stata al centro anche dei lavori del G7 a Capri. Abbiamo stabilito una collaborazione operativa contro la produzione e la diffusione". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul piano anti-Fentanyl e per il contrasto di altre droghe sintetiche.

Il lavoro, portato avanti "in stretta collaborazione con Mantovano e l'Interno", passa da un dialogo con gli States, dove il fenomeno Fentanyl è molto diffuso: "stiamo lavorando anche con gli Usa, ci sono state più di una riunione con Blinken che ringrazia l'Italia per il suo impegno", ha ricordato il responsabile della Farnesina. "La nostra ambasciata a Washington sta lavorando su altre azioni coordinate" e "abbiamo disposto una campagna informativa come ministero. Il tema sarà al centro dei mie incontri con i paesi asiatici", aggiunge inoltre Tajani.