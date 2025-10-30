Ponte Messina: Sarracino (Pd), 'continueremo a batterci contro opera inutile'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Anche la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto di Messina. Eppure Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuano ad insistere per la realizzazione di un'opera assolutamente inutile e non prioritaria. Pensate che costerà 15 miliardi di euro ai ci...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Anche la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto di Messina. Eppure Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuano ad insistere per la realizzazione di un'opera assolutamente inutile e non prioritaria. Pensate che costerà 15 miliardi di euro ai cittadini italiani, che invece potrebbero essere investiti per le nostre strade, per le ferrovie, per gli ospedali, per le reti idriche.

Il Partito democratico continuerà a battersi contro un'opera inutile e per quelle che sono le vere priorità del Paese". Così in un video pubblicato sui social il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.