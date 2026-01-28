Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia ed ex naufrago, sui social ha lanciato un’idea politica audace, ovvero un nuovo partito con Roberto Vannacci e Fabrizio Corona.

Mario Adinolfi propone un nuovo partito con Vannacci e Corona: “Possiamo ambiare al governo”

Ecco le sue parole: “Spero in un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona. Negli ultimi anni credo di aver interpretato il rapporto più profondo con la radice religiosa di questo paese, in particolare Cattolica. Vannacci, secondo me, interpreta perfettamente l’immagine del patriota, mentre Fabrizio Corona è diventato un campione della famiglia, diciamoci la verità. L’attacco di Corona al MeToo, in salsa arcobaleno, e ad Alfonso Signorini sta difendendo con la memoria del padre la radice profonda, familiare, persino di Silvio Berlusconi, della Tv che Silvio Berlusconi immaginò negli anni 80 come Tv per famiglie, con Mike Bongiorno, con Corrado, con Raimondo Vianello, con Iva Zanicchi, non con Alfonso Signorini, Luxuria e Cecchi Paone. Allora, se la Trimurti assoluta in politica è Dio, Padre e Famiglia, secondo me un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona avrebbe la capacità di spaccare gli equilibri politici e poter ambire al governo del Paese.“

La proposta di Adinolfi e le puntate di “Falsissimo” di Fabrizio Corona

Come abbiamo visto, con un video sui social Mario Adinolfi ha proposto un nuovo partito composto dal tridente Adinolfi-Vannacci-Corona. Questa audace proposta politica è stata fatta dopo le puntate di “Falsissimo” di Fabrizio Corona. Dopo le accuse dell’ex re dei paparazzi al direttore di Chi sul presunto sistema Signorini, Adinolfi aveva attaccato Selvaggia Lucarelli che aveva criticato Corona, dicendo: “capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corone di ‘esporre al pubblico ludibrio’ gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un pò troppo.”