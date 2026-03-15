Possibile coalizione navale USA per lo Stretto di Hormuz: tra annunci e cautela internazionale

L’amministrazione Trump ha intenzione di annunciare a breve che più Paesi avrebbero accettato di contribuire a una coalizione incaricata di scortare le navi attraverso il Stretto di Hormuz, corridoio marittimo strategico affacciato sulla costa iraniana. Secondo la ricostruzione del Wall Street Journal, permangono ancora discussioni sul quando avviare le operazioni: alcune fonti esaminano la possibilità di iniziare solo dopo la fine delle ostilità, altre valutano un intervento più tempestivo.

La Casa Bianca ha preferito non rilasciare commenti ufficiali sull’annuncio imminente, ammettendo implicitamente che il piano potrebbe variare con l’evoluzione del conflitto. Molte capitali si sono mostrate prudenti: alcuni governi hanno chiesto garanzie e condizioni precise prima di impegnare unità navali, mentre altri hanno escluso del tutto una partecipazione diretta per timore di essere trascinati in un conflitto più ampio.

L’annuncio previsto e le incertezze operative

Il progetto americano, nelle intenzioni di Washington, punta a ristabilire il libero transito di petroliere e navi commerciali lungo il Stretto di Hormuz, il cui blocco sta producendo effetti sull’approvvigionamento energetico globale. Fonti riportano che è in corso il confronto su aspetti operativi chiave: la catena di comando, le regole d’ingaggio e la data di avvio delle scorte. In questa fase molte delegazioni insistono sulla necessità di un mandato chiaro; alcuni parlano della possibilità di un coordinamento sotto l’egida di organismi multilaterali per ridurre la percezione di un’operazione unilaterale.

Tempistiche e condizioni

Il dibattito verte anche sull’opzione se dispiegare la missione prima della cessazione delle ostilità o attendere un cessate il fuoco. Diverse nazioni sostengono che un impegno attivo prima della fine del conflitto aumenterebbe il rischio di escalation e di incidenti diretti con forze iraniane. La questione delle tempistiche rimane quindi centrale: un avvio precoce potrebbe sbloccare il commercio ma al contempo intensificare le tensioni, mentre un approccio più prudente limiterebbe l’esposizione ma prolungherebbe i disagi per il traffico marittimo.

Reazioni internazionali: prudenza, divisioni e iniziative alternative

Le risposte da Asia ed Europa sono state in gran parte caute. Paesi come la Corea del Sud hanno dichiarato di esaminare con attenzione la proposta statunitense, mentre il Giappone ha sottolineato la necessità di valutazioni approfondite. A Bruxelles si discute il rafforzamento dell’operazione europea Aspides nel Mar Rosso come misura alternativa o complementare per proteggere le rotte commerciali, ma i Ventisette restano divisi sulle modalità di intervento.

Il caso della Germania e le posizioni contrastanti

La Germania ha preso posizione netta: il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha escluso la partecipazione tedesca a una missione per lo Stretto di Hormuz, sostenendo che la sicurezza della via marittima potrà essere garantita solo attraverso una soluzione negoziale e il dialogo con l’Iran. Parigi, pur mantenendo un profilo pubblico più riservato, esplora misure a tutela del commercio marittimo e potrebbe sostenere un potenziamento delle missioni europee già esistenti.

Rischi regionali e segnali da Teheran

L’Iran ha lanciato avvertimenti che complicherebbero qualsiasi operazione navale nell’area: le Forze armate hanno indicato che strutture di supporto logistiche legate alla portaerei statunitense schierata nella regione potrebbero essere considerate bersagli. Inoltre, i Pasdaran hanno diffuso allerte locali e segnalazioni di evacuazioni per alcune aree urbane nel Golfo, sottolineando la sensibilità del quadro operativo.

Contatti diretti e percorsi diplomatici

In parallelo ad annunci e posizionamenti militari, emergono iniziative diplomatiche: l’India ha avviato colloqui diretti con l’Iran per cercare di riaprire il passaggio e garantire la sicurezza del traffico marittimo, mentre telefonate e consultazioni tra leader come il Presidente degli Stati Uniti e il Primo Ministro del Regno Unito segnalano un coordinamento politico sull’urgenza di una soluzione. La fragilità delle comunicazioni in alcune aree dell’Iran e le tensioni sulle infrastrutture digitali aggiungono ulteriore complessità al quadro.

In conclusione, l’offerta statunitense di promuovere una coalizione navale per scortare navi nello Stretto di Hormuz mette in luce un equilibrio delicato tra la necessità di proteggere il commercio globale e il rischio di ampliare un conflitto già intenso. Le prossime ore e i prossimi round di consultazioni diplomatiche e militari saranno decisivi per capire se l’iniziativa si tradurrà in un’operazione concreta o in un piano ridimensionato volto a limitare i rischi di ulteriore escalation.