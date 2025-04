Preparativi sanitari per i funerali di papa Francesco

Misure sanitarie straordinarie

In vista dei funerali di papa Francesco, la Difesa ha attivato un piano sanitario d’emergenza che prevede l’impiego di nove ambulanze medicalizzate e un posto medico avanzato situato a piazza Cavour. Questo dispositivo, composto da medici e infermieri, è stato predisposto per garantire un’assistenza adeguata durante l’evento che si preannuncia di grande affluenza.

Inoltre, sono stati messi a disposizione 15 posti letto presso l’ospedale militare del Celio, insieme a un’unità mobile sanitaria pronta per intervenire in caso di necessità.

Coordinamento con le autorità locali

Il tavolo tecnico convocato in Prefettura ha visto la partecipazione dell’ispettore generale della sanità militare, il generale Carlo Catalano, che ha sottolineato l’importanza del contributo fornito dalla Difesa. “Il nostro è un contributo importante che va a integrarsi con la complessa macchina coordinata da prefettura e Protezione Civile”, ha dichiarato Catalano. La sinergia tra le diverse istituzioni è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti ai funerali, che si svolgeranno in un contesto di grande afflusso di persone.

La cultura dell’emergenza

La preparazione e l’organizzazione di queste misure sanitarie riflettono la cultura dell’emergenza che caratterizza il lavoro dei medici militari. “Siamo sempre in prima linea nell’emergenza”, ha affermato il generale Catalano, evidenziando come il personale sanitario militare sia addestrato a rispondere rapidamente a situazioni critiche. Questo approccio è essenziale non solo per garantire la salute dei cittadini, ma anche per affrontare eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi durante l’evento commemorativo.