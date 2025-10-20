Si chiamava Sandra Pena e aveva appena 14 anni la ragazzina morta suicida in Spagna dopo essere stata bullizzata a scuola.

Siviglia, ragazza di 14 anni si butta dal tetto di casa: “Presa di mira dalle bulle a scuola”

Ennesimo episodio di bullismo a scuola, ed ennesimo suicidio. Questa volta siamo in Spagna, a Siviglia, dove una ragazza di appena 14 anni, Sandra Pena, si è tolta la vita buttandosi dal tetto della propria casa.

A scuola la ragazzina era vittima di bullismo e, più volte, la famiglia aveva denunciato la cosa all’Irish School of Loreto. Ora la Procura sta indagando, secondo la famiglia infatti la scuola non avrebbe preso le dovute misure. Sentendo alcuni compagni di Sandra, “le responsabili” della sua morte sarebbero tre ragazze.

Siviglia, ragazza di 14 anni si butta dal tetto di casa: la foto diffusa dalla famiglia

La morte della 14enne Sandra Pena ha scosso tutta la Spagna. La famiglia della ragazza ha chiesto che la sua foto venga condivisa, affinché quello che è successo non sia dimenticato e anche al fine di trovare i responsabili. Come detto la Procura spagnola sta indagando, si cerca di capire se la scuola di Sandra non abbia tenuto conto delle denunce di bullismo e non abbia preso le misure necessarie. La 14enne amava il calcio, ha giocato per la squadra Honeyball, che le ha reso omaggio prima della partita: “il tuo cuore batte in campo”.