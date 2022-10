Presentata moneta dedicata a Canova per i 200 anni da scomparsa

Roma, 6 ott. (askanews) – Presentata al Museo della Zecca la quarta moneta celebrativa del genio e l’arte italiana, dedicata ad Antonio Canova nel 200° anniversario della sua scomparsa.

Dopo Leonardo, Raffaello e Caravaggio quest’anno sono due le monete una in oro l’altra in argento dedicate all’artista italiano, pittore e scultore, maestro del Neoclassicismo. Le monete, emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzate dal Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno un valore nominale di 20 euro in oro e 5 euro in argento.

Entrambe in versione proof con una tiratura rispettivamente di 1.500 e 5.000 pezzi, sono opera dell’artista incisore Uliana Pernazza. La presentazione della moneta si è tenuta insieme alle altre due emissioni dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino – Divisione Filatelica Numismatica di Poste San Marino.

Il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Palma: “Queste emissioni rappresentano una ulteriore collaborazione della splendida collaborazione tra queste istituzioni, Zecca – San Marino – Città del Vaticano.

Sono dedicate al genio universale della scultura che merita di essere celebrato anche per essere più presente all’interno della cultura media italiana e internazionale”.

Le monete rappresentano sul dritto particolare del busto raffigurante un autoritratto di Antonio Canova affiancato dallo stemma canoviano raffigurante il blasone araldico del Marchesato di Ischia di Castro del Lazio, opera anch’esso dello scultore e pittore italiano, entrambi esposti sulla sua tomba all’interno del Tempio Canoviano di Possagno, Treviso. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; a destra, la firma dell’autore “U.PERNAZZA”.

Sul rovescio, al centro, particolare della statua in marmo “Venere Italica” di Antonio Canova, conservata nella Galleria Palatina di Firenze.