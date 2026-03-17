Pressing di Trump sulla Nato per Proteggere lo Stretto di Hormuz: alleati divisi

Negli ultimi giorni il presidente degli Stati Uniti ha intensificato le sollecitazioni per creare una coalizione internazionale che intervenga nello Stretto di Hormuz, teatro di crescenti tensioni con l’Iran e punto nevralgico del commercio di petrolio nel Golfo Persico. Pur annunciando che «numerosi Paesi» avrebbero dato la propria disponibilità, la Casa Bianca non ha fornito un elenco dei partecipanti e i contatti con i partner procedono a rilento. La richiesta di Washington punta a proteggere le petroliere e ripristinare il traffico marittimo, ma si scontra con esitazioni politiche e limiti legislativi in molte capitali.

La richiesta di Washington e le ambiguità sulla lista dei partner

Il presidente ha ribadito più volte la necessità che la Nato e alleati storici contribuiscano con navi e mezzi di sminamento per garantire la sicurezza marittima. Tuttavia, dalle dichiarazioni pubbliche emerge una assenza di conferme formali: i dettagli sul contributo di ciascun Paese non sono stati resi noti, e molti governi preferiscono studi legali e valutazioni interne prima di impegnarsi. Trump ha anche minacciato conseguenze politiche per chi dovesse rifiutare, sottolineando il supporto offerto dagli Usa in crisi come l’Ucraina per chiedere ora reciprocità.

Messaggi e toni della Casa Bianca

Il discorso della Casa Bianca alterna l’attenzione alla sicurezza economica —quale la stabilità del mercato del petrolio— a giudizi critici sugli alleati meno disponibili. In alcune uscite pubbliche il presidente ha espresso delusione verso Paesi che non si sono dimostrati «entusiasti», promettendo di rendere note le posizioni di chi non dovesse partecipare. La delega di alcuni compiti di comunicazione a figure politiche vicine è il tentativo di trasformare le parole in pressioni diplomatiche senza ancora formalizzare un elenco di Stati coinvolti.

Le risposte degli alleati: fra no netti e valutazioni legali

Le reazioni ufficiali dei partner sono eterogenee. La Germania, per voce del cancelliere Friedrich Merz, ha escluso qualunque intervento militare diretto in assenza di un mandato delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea o della Nato, richiamando i limiti della propria Costituzione. Anche il Giappone ha mostrato cautela: il ministro della Difesa e il governo hanno sottolineato la necessità di verifiche compatibili con l’ordinamento giuridico interno prima di valutare missioni marittime.

Posizioni europee e dell’area Asia-Pacifico

Il Regno Unito, pur annunciato come possibile partecipante, è stato criticato dal presidente per la tempistica e la scarsa rapidità decisionale del premier Keir Starmer. La Francia ha ricevuto un giudizio più favorevole, anche se non privo di riserve, mentre l’Italia ha formalmente escluso l’impiego di forze in operazioni militari legate al conflitto, privilegiando la via diplomatica e il rafforzamento del ruolo di mediazione con i Paesi del Golfo.

Il ruolo della Cina e l’incertezza sul viaggio presidenziale

Washington ha inoltre sollecitato un coinvolgimento di Pechino, motivando la richiesta con la forte dipendenza cinese dal petrolio del Golfo. Il viaggio presidenziale in Cina, programmato secondo dichiarazioni pubbliche per il periodo dal 31 marzo al 2 aprile, è stato ipoteticamente rinviabile in funzione delle risposte su Hormuz: la disponibilità cinese verrebbe vista come indicativa per le relazioni bilaterali. La Cina, tramite il portavoce del ministero degli Esteri, ha preferito invocare la de-escalation e il dialogo, senza impegnarsi in un contributo operativo.

Implicazioni strategiche e scenari sul campo

Sul piano militare, gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza nell’area con rinforzi e assetti pronti a operare; allo stesso tempo le autorità iraniane ribadiscono la volontà di difendere i propri interessi e di continuare la resistenza se necessario. Analisti segnalano che una coalizione senza un chiaro mandato multilaterale rischierebbe di accentrare responsabilità politiche sugli Stati Uniti, mentre un rifiuto diffuso degli alleati potrebbe alterare equilibri strategici e commerciali.

Vie diplomatiche e prospettive per la stabilità

Mentre gli Stati valutano opzioni operative, molte capitali ribadiscono la priorità di soluzioni diplomatiche. L’Unione europea ha sollecitato percorsi di negoziazione e una maggiore cooperazione con i Paesi del Golfo per garantire la libertà di navigazione senza ampliare il teatro bellico. Missioni come l’operazione europea Aspides rimangono concentrate su altre aree, confermando come la comunità internazionale non sia pronta a una sostituzione immediata delle iniziative statunitensi.

In definitiva, la proposta statunitense per una coalizione internazionale a difesa dello Stretto di Hormuz ha acceso un dibattito politico e legale tra alleati, mettendo a nudo divisioni sulle responsabilità di sicurezza marittima, sui limiti costituzionali e sulle priorità strategiche dei singoli Paesi. L’esito delle consultazioni dipenderà sia dalla capacità di tradurre l’appello in mandati condivisi sia dalla disponibilità concreta degli Stati a impegnare risorse in una regione particolarmente sensibile.