Prevenzione tumori, illycaffè sostiene Lilt nel progetto 'Visite sospese'

Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) – Attraverso la campagna illydieci, l'azienda illycaffè, leader nel caffè di alta qualità sostenibile, supporta il progetto 'Visite sospese' della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), confermando anche per il 2024 il supporto ad attività a favore di una giusta causa. Visite sospese – spiega una nota – è un servizio di controllo gratuito della Lilt per la diagnosi precoce di tumori, rivolto a persone fragili, in condizioni economiche e sociali sfavorevoli, che non hanno la possibilità di accedere ai servizi di prevenzione oncologica.

Da oggi, acquistando un carnet illydieci da 10 consumazioni di espresso nei bar in cui sono stati acquistati, illy devolverà 1 euro al progetto Visite sospese, garantendo comunque una copertura minima di 50mila euro, corrispondente a mille visite o esami gratuiti sul territorio nazionale a persone fragili per questioni sociale o economiche. Raggiunto l'importo minimo, fino al 31 dicembre 2024 illycaffè continuerà a devolvere a Lilt 1 euro per ogni carnet venduto. I baristi aderenti all'iniziativa, inoltre, offriranno un 'caffè sospeso' ad ogni illydieci venduto, aggiungendo al rito quotidiano dell'espresso un valore solidale.

"Quest'anno – afferma Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè – il caffè acquistato al bar attraverso l'abbonamento illydieci contribuirà a sostenere il progetto visite sospese della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con l'obiettivo minimo di donare mille visite a persone in situazioni di disagio economico sociale. Le attività di prevenzione e di cura sono fondamentali e illycaffè vuole sostenerle a fianco della Lilt". La prevenzione "è l'arma più importante contro i tumori – sottolinea Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt Milano – eppure chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica spesso rinuncia a fare i controlli. Da molti anni Lilt è promotrice di progetti di salute inclusivi grazie a un programma di visite sospese per le fasce più deboli della popolazione. Un grazie speciale a illycaffè e a tutti i clienti che, acquistando i carnet, ci aiuteranno a donare sempre più visite, nella massima trasparenza". L'abbonamento, disponibile in tutti i caffè illy d'Italia a gestione diretta e nei bar aderenti al progetto, sarà fruibile per tutto il 2024. I dettagli sono disponibili sul sito illy.com/illydieci.