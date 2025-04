Ariete: opportunità in arrivo

Il mese di maggio si apre con una posizione planetaria favorevole per l’Ariete, specialmente nel settore lavorativo. A partire dal 4, l’energia sarà palpabile e ci saranno molte opportunità di contatto, sia attraverso telefonate che incontri diretti. Per chi è in attesa di risposte riguardo a questioni legali o affari immobiliari, i risultati potrebbero finalmente arrivare.

I giovani, in particolare, troveranno propizie le occasioni di viaggio. In amore, i legami romantici si consolidano, con Venere che torna a favorire le relazioni già esistenti. Le coppie stabili avranno la possibilità di riaccendere la loro connessione, mentre i single potrebbero avere l’opportunità di nuovi incontri. Maggio si preannuncia un mese ricco di nuove esperienze e conferme.

Toro: sfide professionali

Le stelle di questo mese sono davvero intriganti, ma sul lavoro ci sarà un po’ di agitazione. Marte, infatti, sarà dissonante e provocherà un po’ di instabilità emotiva. I giovani che stanno aspettando una chiamata o devono affrontare degli esami sono favoriti, nonostante l’ansia. Le buone idee, in ogni caso, non mancheranno e chi ha in ballo una questione legale entro il prossimo mese riceverà delle soddisfazioni. Per quanto riguarda l’amore, le conoscenze sono favorite a metà mese, ma è sempre bene non impelagarsi in storie già complicate o con persone impegnate. Gli incontri coinvolgenti potranno succedere in modo del tutto occasionale e le giornate del 16, 17 e 25 saranno perfette.

Gemelli: un mese di cambiamenti

Le stelle sono ottime per quanto riguarda il lavoro, soprattutto per chi vuole cambiare gruppo o ruolo. Urano, il pianeta delle sorprese, sarà sempre più vicino e le novità diventeranno finalmente concrete. Chi ha un negozio tutto suo, nonostante gli sforzi, potrebbe vendere o associarsi a qualcuno e l’oroscopo resta interessante per tutti. Anche per chi ha voglia di intraprendere una nuova strada, come gli studenti. Il mese è ottimo per avanzare richieste e farsi avanti, con il super cielo nei giorni 26, 27 e 28 quando quattro pianeti saranno nel segno e Saturno inizierà un bel transito. In amore, il mese di maggio è da segnare in rosso sul calendario perché Venere tornerà amica e favorirà le conoscenze. C’è chi avrà voglia di evadere, esplorare, conoscere. Anche la sfera sessuale si risveglierà, con la passione che sarà al centro di ogni storia. Una semplice amicizia potrebbe diventare qualcosa di più e il periodo sarà interessante anche per chi vuole sposarsi o mettere su famiglia.

Cancro: impegno e creatività

Maggio richiederà un impegno particolare per il Cancro sul fronte lavorativo, in vista di un transito positivo di Giove a partire da giugno. Ci sono buone prospettive per quanto riguarda i contratti professionali, con la possibilità di ricevere incarichi significativi. Gli artigiani e i liberi professionisti in attesa di rimborsi potrebbero finalmente avere notizie positive dopo il 12. La creatività sarà in aumento, e questo porterà conferme e opportunità di accordi significativi tra il 12 e il 25. Tuttavia, dal 25, Saturno apporterà un cambiamento che richiederà fermezza nelle decisioni. In amore, potrebbero esserci momenti di confusione, ma le tensioni si risolveranno. È fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare da situazioni complicate, poiché le cose miglioreranno con il tempo.