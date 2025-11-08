Sarà un weekend con l'Italia spaccata in due, tra sole e pioggia: ecco le previsioni aggiornate.

Previsioni meteo 8-9 novembre 2025: weekend con il vortice

Due diverse perturbazioni atlantiche influenzeranno il meteo per questo fine settimana dell’8 e 9 novembre 2025, che vedrà in poche parole l’Italia spaccata in due, tra maltempo e sole.

Al Centro-Sud infatti sono previste piogge, anche di forte intensità, mentre al Nord ci sarà una prevalenza di cielo sereno. Attenzione però alla possibile formazione di nebbie o nubi basse sulla Valle Padana. Ma vediamo adesso insieme le previsioni aggiornate del weekend dell’8 e 9 novembre 2025.

Come abbiamo visto, due diverse perturbazioni atlantiche influenzeranno il meteo di questo weekend dell’8 e 9 novembre 2025, con l’Italia spaccata in due, maltempo al Centro-Sud, soleggiato al Nord. Ma ecco le previsioni nel dettaglio. Iniziamo da sabato 8 novembre, piogge a inizio giornata su Molise, Abruzzo e regioni del Sud peninsulare, con tempo in peggioramento nel pomeriggio su Sardegna e Sicilia ovest. Possibili precipitazioni anche su Toscana e Campania. Tempo prevalentemente soleggiato invece al Nord. Domenica 9 novembre avremo temporali al Sud, con precipitazioni anche su Lazio e Molise e Sardegna, al Nord terrà invece il bel tempo.