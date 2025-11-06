Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend dell’8 e 9 novembre 2025 per ogni segno zodiacale.

Ariete: weekend all’insegna della famiglia e della cura personale. Sabato occhio a un pò di nervosismo di troppo, soprattutto la sera, domenica da trascorrete in mezzo alla natura.

Toro: fine settimana nel complesso piacevole, da dedicare ai vostri hobby e da trascorrere assieme agli amici di sempre. Cercate anche di ritagliarvi del tempo per riposarvi e ricaricare le energie.

Gemelli: weekend sottotono, litigi e discussioni saranno presenti all’interno della coppia ma non solo, possibili discussioni anche in famiglia. Consigliate pratiche rilassanti.

Cancro: saranno due giorni così così, la fortuna vi ha voltato un pò le spalle ma state tranquilli, presto tornerà il sereno. Il consiglio è di trascorrere diverso tempo all’aria aperta.

Leone: fine settimana nel complesso sereno, ci saranno momenti ricchi di divertimento alternati ad altri di riposo e anche di un pò di sana noia. Occhio solamente a un pò di nervosismo domenica mattina.

Vergine: sarà un sabato davvero super, chi è in coppia vivrà una serata all’insegna di passione e romanticismo. Domenica giornata piacevole da trascorrere in famiglia.

Bilancia: fine settimana a due facce, sabato sarò una giornata all’insegna del malumore, che potrebbe ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali. Domenica invece torna il sereno.

Scorpione: weekend importante per chi ha progetti chiusi nel cassetto, è tempo infatti di tirarsi su le maniche e provare a realizzarli. Cercate anche di trovare del tempo per del sano riposo.

Sagittario: fine settimana da ricordare! In amore tutto procede a gonfie vele, ma questo sarà anche un fine settimana davvero indimenticabile per i single, che potrebbero ricevere una telefonata inattesa.

Capricorno: ottimo fine settimana in vista, pieno di emozioni e sorprese inaspettate. Domenica, soprattutto, sarà una giornata davvero piene di cose da fare, che vi renderanno molto felici.

Acquario: nel complesso saranno due giorni sereni, anche se non mancheranno momenti di nervosismo e malumore, soprattutto a causa della troppa gelosia nei confronti del partner.