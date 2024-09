Prima puntata di "Tu si que vales": galleria fotografica

"Tu Si Que Vales", il talent show di Mediaset ideato da Maria de Filippi, torna con la sua undicesima edizione in onda su Canale 5. Il programma offre un palcoscenico a diversi talenti provenienti da tutto il mondo in varie discipline. Le performance vengono giudicate da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con l'appoggio di una giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli. Il format presenta la "bacchetta magica" per modificare il tempo di giudizio e la "clessidra personale" per concedere un'ulteriore possibilità ai talenti. La "Scuderia Scotti" offre un'altra forma di competizione, mentre il comico Giovannino torna per intrattenere il pubblico. Gli host sono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Le performance sono destinate a ottenere l’approvazione del pubblico in studio e dei quattro giudici, nel tentativo di avanzare nel concorso. Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi rappresenteranno la giuria, mentre Sabrina Ferilli presiederà una giuria popolare di 100 esperti pronti a votare.

Il formato del programma prevede che i giudici continuino a avere a disposizione la “bacchetta magica”, che permette loro di modificare il tempo assegnato per decidere il destino dei concorrenti. Inoltre, continua la novità introdotta l’anno scorso, la clessidra personale. Questo strumento può essere consegnato a un artista ritenuto degno, ma che non ha ottenuto il pass per la finale, offrendogli un’altra opportunità di esibirsi alla fine dell’episodio e potenzialmente vincere se riceve il 100% dei voti.

Il programma comprende anche la “Scuderia Scotti”, una competizione guidata dal rinomato manager internazionale Gerry Scotti, che dà l’opportunità di “volare alto verso il successo”.

Il popolarissimo Giovannino torna con le sue avventure comiche, pronte a stupire e intrattenere con simpatici scherzi. Per la seconda volta consecutiva, il trio di conduttori composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presiederà lo spettacolo.