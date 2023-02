Primarie Pd, seggi aperti: quando e come si vota

Potranno votare tutti, anche coloro che non hanno la tessera del partito.

Potranno votare tutti, anche coloro che non hanno la tessera del partito.

I gazebo sono pronti e il segretario Enrico Letta ha già preparato il posto per il vincente delle primarie del Pd che si terranno oggi, domenica 26 febbraio. I seggi sono stati aperti alle 8 e rimarranno aperti fino alle 20, per scegliere il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, i due candidati alla segreteria.

Dopo una lunga campagna elettorale sono arrivati al momento decisivo. Nelle votazioni nei circoli, svolte dal 3 al 19 febbraio, sono stati indicati coloro che sarebbero andati al ballottaggio nella giornata di oggi, tra i quattro candidati Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Nella prima fase, il risultato è stato: il 52,9% per Bonaccini, il 34,9 per Schlein, l’8% per Cuperlo e il 4,3% per De Micheli.

Si potrà votare nella giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023, dalle 8 alle 20, in tutta Italia. Ci saranno 5.500 seggi aperti e i volontari impegnati saranno 20mila. Potrà esprimere il suo voto anche chi non ha la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. Possono votare tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine Ue residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-Ue con regolare permesso di soggiorno, che dichiarino di riconoscersi nella proposta del Partito democratico, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell’albo pubblico degli elettori.

Primarie Pd, aperti i seggi: come si vota

Si può partecipare alle primarie sia con il voto in presenza che con il voto online. I gazebo saranno allestiti nelle sedi del Pd, ma non solo, ce ne saranno nei teatri, nelle scuole, nelle palestre e in altri luoghi. Possono votare anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, i minorenni, a partire dai 16 anni, e i cittadini stranieri residenti che si sono registrati online.

Il voto online è permesso solo alle persone impossibilitate di recarsi presso i gazebo e alle persone residenti in zone distante dai seggi. Per farlo bisogna produrre un’autocertificazione ed essersi pre-registrati entro il 18 febbraio.