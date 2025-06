La Procura ha avviato le indagini sul Bayesian, lo yacht che la notte del 19 agosto dello scorso anno è affondato nelle acque di Porticello, in provincia di Palermo. Nelle scorse ore, i consulenti delle parti civili e degli inquirenti hanno effettuato il primo sopralluogo a bordo dell’imbarcazione per raccogliere elementi utili a fare luce sulle cause del naufragio.

L’ispezione rappresenta un passaggio chiave per comprendere cosa sia realmente accaduto e per individuare eventuali responsabilità.

Bayesian, la notte del naufragio: 15 sopravvissuti su 22 a bordo

Quella notte di agosto a bordo del Bayesian si trovavano 22 persone. Quindici di loro riuscirono a mettersi in salvo, tra cui i nove membri dell’equipaggio, la moglie dell’armatore Angela Bacares, James Emsilie con la compagna Charlotte Golunski e la loro figlia di un anno, Sophia, oltre a Sasha Murray e Myin Htun Kyaw. Persero la vita il proprietario e magnate dell’informatica Mike Lynch insieme a sua figlia Hannah, Jonathan Bloomer con la moglie Anne Elizabeth, Chris Morvillo con la consorte Neda Nassiri e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Esperto impossibilitato a partecipare all’ispezione sul Bayesian

All’ispezione uno degli esperti incaricati non ha potuto partecipare a causa di un incidente stradale avvenuto tra Bagheria e Casteldaccia, che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Primo sopralluogo sul Bayesian: cosa ha trovato la procura sullo yacht

I consulenti delle parti civili e i tecnici della Procura hanno effettuato il primo sopralluogo sul Bayesian, il lussuoso veliero affondato nella notte del 19 agosto dello scorso anno nelle acque di Porticello, nel Palermitano.

Dopo un complesso recupero durato quasi 10 mesi, costato circa 25 milioni di euro e la drammatica morte di un operaio, lo yacht è riemerso dal fondale. Gran parte dei materiali pregiati con cui era stato realizzato è andata irrimediabilmente danneggiata.

L’accesso all’imbarcazione è avvenuto dopo un’attenta operazione di messa in sicurezza. Le prime ispezioni sullo scafo non avrebbero evidenziato falle, ma l’imbarcazione, ora trasferita a Termini Imerese, dovrà essere sottoposta a una bonifica approfondita prima che possano essere effettuati ulteriori rilievi tecnici. Nel frattempo, il comandante e due membri dell’equipaggio risultano indagati per il naufragio.