processo beic a milano: gli architetti boeri e zucchi a giudizio per turbativa d'asta

Il gup di Milano ha mandato a processo due noti architetti coinvolti nel concorso per la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura: accuse di turbativa d'asta e omissione di conflitti di interesse, difese che respingono ogni addebito.

Rinvio a giudizio per due architetti nel caso Beic

Il gip ha disposto il rinvio a giudizio per i noti architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi nell’ambito della vicenda giudiziaria sul concorso per la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. I procedimenti riguardano contestazioni relative a una presunta turbativa d’asta e a dichiarazioni ritenute false su possibili conflitti di interesse nella giuria incaricata di valutare i progetti.

La decisione rappresenta un passaggio formale significativo nella fase istruttoria. Il quadro accusatorio è ancora oggetto di verifica da parte dell’autorità giudiziaria competente.

La decisione rappresenta un passaggio formale significativo nella fase istruttoria. Il quadro accusatorio è ancora oggetto di verifica da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Il processo proseguirà nelle sedi giudiziarie indicate dagli atti, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime fasi procedurali.

Chi sono gli imputati e quali contestazioni vengono mosse

Dopo il rinvio a giudizio dei due architetti, il procedimento coinvolge altri quattro professionisti: Pier Paolo Tamburelli, Angelo Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi e Andrea Caputo. Secondo l’accusa, coordinata dai pubblici ministeri che hanno firmato la chiusura delle indagini, sono emersi contatti e intese finalizzati a non escludere reciprocamente progetti dalla competizione. Inoltre si contestano omissioni nelle dichiarazioni relative a rapporti potenzialmente conflittuali da parte di membri della commissione.

I pm sostengono che tali comportamenti, se accertati in sede dibattimentale, configurerebbero la manipolazione della gara e la violazione delle regole che garantiscono l’anonimato e l’imparzialità delle procedure di selezione. Le imputazioni riguardano quindi sia gli accordi tra concorrenti sia i doveri di trasparenza dei commissari.

Il processo proseguirà nelle sedi indicate dagli atti, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime fasi procedurali.

La ricostruzione dell’accusa

Le indagini, proseguite con il supporto del Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno evidenziato, secondo i pubblici ministeri, una serie di messaggi e contatti ritenuti rilevanti sul piano probatorio. L’accusa individua in Pier Paolo Tamburelli un possibile tramite tra i commissari e i concorrenti e contesta la mancata dichiarazione di rapporti tra alcuni membri della giuria e progettisti poi coinvolti nella cordata vincitrice.

I magistrati sottolineano che l’esito del bando ha determinato l’assegnazione di un incarico di valore economico rilevante, circostanza che accentua la portata pubblica della vicenda. Secondo l’impianto accusatorio, ciò avrebbe influito sulla correttezza della procedura di selezione e configurerebbe una possibile violazione delle norme sui conflitti di interesse.

Le parti avanti nel procedimento presenteranno memorie e documentazione nelle sedi indicate dagli atti; ulteriori sviluppi probatori sono attesi nelle prossime fasi processuali.

Le posizioni della difesa e le dichiarazioni pubbliche

A seguito delle indagini, gli imputati hanno respinto con fermezza le accuse. Cino Zucchi ha dichiarato di essere tranquillo e certo che nel dibattimento emergerà la correttezza dell’operato. Ha richiamato la sua lunga esperienza in giurie e l’abitudine a procedere con rigore.

Stefano Boeri ha espresso fiducia nella magistratura e la volontà di dimostrare la propria estraneità alle contestazioni. Le difese contestano la ricostruzione accusatoria sottolineando che i progetti furono esaminati in forma anonima e che il bando richiedeva la segnalazione di conflitti solo per rapporti economici in corso, non per legami accademici o collaborazioni concluse.

Misure cautelari e provvedimenti amministrativi

I legali segnalano che, pur proseguendo le difese e con i dati di compravendita che mostrano procedure consolidate, l’indagine ha prodotto provvedimenti temporanei.

In una fase precedente la procura aveva chiesto misure più gravose, come gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha tuttavia respinto quelle richieste.

Al loro posto sono state disposte misure interdittive temporanee nei confronti di alcuni imputati. Per misure interdittive temporanee si intendono provvedimenti che limitano esercizi professionali o incarichi pubblici per periodo determinato.

Tra le misure adottate figura il divieto di far parte di commissioni giudicatrici per procedure pubbliche. Tale misura ha avuto durata limitata e si è estinta dopo alcuni mesi.

I provvedimenti hanno inciso sull’attività professionale degli interessati. Non hanno tuttavia risolto le questioni di merito, che saranno affrontate nel dibattimento.

Ulteriori sviluppi probatori sono attesi nelle prossime fasi processuali.

Prospettive del processo e implicazioni per il settore

Il gup ha fissato la prima udienza per il 17 aprile, quando inizierà il dibattimento davanti al tribunale. Il procedimento confronterà prove documentali, testimonianze e interpretazioni delle regole sui concorsi pubblici di progettazione.

La vicenda solleva questioni di trasparenza nelle gare per opere pubbliche e del rapporto tra incarichi accademici e professionali. Questi aspetti restano centrali per la comunità della progettazione, anche alla luce dei provvedimenti cautelari già adottati.

La vicenda solleva questioni di trasparenza nelle gare per opere pubbliche e del rapporto tra incarichi accademici e professionali. Questi aspetti restano centrali per la comunità della progettazione, anche alla luce dei provvedimenti cautelari già adottati.

Ulteriori sviluppi probatori sono attesi nelle prossime fasi processuali, con possibili riflessi su modalità di selezione e controlli amministrativi nelle gare pubbliche.

La vicenda solleva dubbi pratici sulla gestione delle giurie e sulle cautele necessarie per evitare sospetti di favoritismi. Tra le misure discusse dagli operatori figurano l’aggiornamento delle linee guida, la chiarificazione dei criteri per la segnalazione dei conflitti di interesse e il rafforzamento dell’obbligo di anonimato nelle procedure di valutazione. Le parti attendono il confronto processuale che dovrà accertare la fondatezza delle accuse e ricostruire l’iter decisionale del concorso. Ulteriori determinazioni probatorie sono attese nelle prossime fasi processuali, con possibili riflessi sulle modalità di selezione e sui controlli amministrativi nelle gare pubbliche.