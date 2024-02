Il cambiamento epocale a cui stiamo assistendo ormai da anni nel quale la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente rappresentano gli obiettivi principali da conseguire vede nella finanza sostenibile l’elemento maggiormente impattante, con i capitali che sono sempre più indirizzati al finanziamento della diffusione delle fonti rinnovabili e della transizione energetica.

In questo contesto, gli investitori e le realtà imprenditoriali locali ricoprono un ruolo fondamentale nel promuovere la rivoluzione green, attraverso attività finanziarie che da una parte consentono di ottenere ottimi rendimenti e dall’altra contribuiscono fattivamente a riqualificare il territorio e migliorare enormemente la qualità di vita della comunità.

Tra gli esempi che possiamo citare troviamo Dolomiti Energia, multiutility energetica trentina che opera su tutto il territorio nazionale, che grazie alla campagna di raccolta della piattaforma e app per gli investimenti sostenibili Ener2Crowd, sta portando a termine la realizzazione di una centrale idroelettrica fluviale in provincia di Trento.

Vediamo di cosa si tratta.

Il progetto Dolomiti Energia promosso da Ener2Crowd

Ener2Crowd ha concluso da poco con successo la campagna di raccolta per il finanziamento di una centrale idroelettrica di Dolomiti Energia, attraverso un’iniziativa virtuosa, basata su un modello di incontro e condivisione nel quale il territorio e i clienti operano in un clima di fiducia e di vantaggi condivisi, stringendo relazioni proficue sia dal punto di vista finanziario che ambientale, che portano a benefici tangibili non solo per gli attori coinvolti ma anche per tutta la comunità locale.

Nello specifico, la raccolta di Ener2Crowd prevedeva di raggiungere l’obiettivo minimo di 150 mila euro, e un target massimo di 500 mila euro, cifra raggiunta in una settimana, con la partecipazione di oltre 166 investitori del territorio, che hanno deciso di finanziare il progetto che avrà luogo presso il Rio Cavelonte, sito nel Comune di Panchià, in provincia di Trento.

Come accennato in precedenza, l’iniziativa è stata caratterizzata dal forte coinvolgimento dei player locali, che hanno deciso di investire con Dolomiti Energia sia per le grandi opportunità di rendimenti a loro riservate, con ritorni annui lordi dell’8% per 24 mesi sia per le dinamiche ambientali connesse, che porteranno alla costruzione di un impianto la cui potenza nominale sarà di 2MW e una capacità di produzione pari a 4,2 GWh, fornendo energia pulita a oltre 2000 famiglie del territorio. Ma non solo.

Con questo progetto Dolomiti Energia ha voluto porre l’attenzione sull’importanza di riconoscere l’impegno delle reti sociali di prossimità, offrendo anche premialità aggiuntive a livello di rendimenti per i loro clienti già consolidati e per quelli in procinto di diventarlo.

Da sempre attenta al rispetto dei criteri ESG e al raggiungimento degli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile), Ener2Crowd ha scelto di portare avanti la campagna di Dolomiti Energia proprio per le caratteristiche green del progetto, che portano a una gestione e consumo efficienti delle risorse idriche, alla produzione di energia rinnovabile pulita, all’implementazione di strutture resilienti e al rafforzamento della comunità e contrasto ai cambiamenti climatici. Elementi perfettamente in linea con l’Agenda 2030 promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

L’impegno di Ener2Crowd nella finanza sostenibile

Il progetto di Dolomiti Energia rappresenta però solo l’ultima iniziativa realizzata da Ener2Crowd. La società benefit da sempre offre sulla sua piattaforma e app ottime opportunità di investimento nell’ambito della Finanza sostenibile, proponendo la sottoscrizione di prodotti finanziari che davvero rispettano i criteri ESG e che portano realmente a benefici non solo economici ma anche ambientali, stringendo relazioni con altre grandi aziende multinazionali che rappresentano i leader nel settore dell’energia e della sostenibilità ambientale, come Enel, SAMSO, Noleggio Energia, NaturaSì e Renantis, tanto per citarne alcune. Realtà che si sono sempre contraddiste per la loro solidità finanziaria e reputazione, e che hanno deciso di affidarsi a Ener2Crowd per portare avanti le proprie attività green.

Per gli investitori, quindi, oltre alla possibilità di ottenere ottimi rendimenti, fino all’8% lordo annuo, con ulteriori aumenti di ROI in caso di attivazione di bonus e creazione di piani di accumulo, anche la sicurezza di allocare i propri capitali in iniziative che rispondono pienamente ai parametri di sostenibilità, attentamente analizzati dal team di E2C attraverso l’indicatore Enerscore+ nel quale viene verificato il pieno rispetto degli obiettivi SDGs precedentemente citati, nonché lo storico e le capacità tecniche dei proponenti, creando il loro portafoglio “carbon neutral” e monitorando le emissioni di CO2 evitate grazie al loro finanziamento.

Non è un caso quindi che sia siano registrati alla piattaforma oltre 12 mila utenti e siano attivi più di 5500 conti di investimento, che hanno portato a una raccolta di capitali superiore ai 25 milioni di euro per porre in essere progetti che hanno evitato circa 22mila tonnellate di CO2, facendo diventare Ener2Crowd una società leader della finanza sostenibile, e un punto di riferimento per la diffusione della Green Economy, grazie anche alla partecipazione a grandi eventi internazionali dal forte richiamo e la creazione di una ampia e coinvolta community di GreenVestor, privati e istituzionali.