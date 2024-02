Scopri di più sul progetto Kinder Joy of Moving, un'iniziativa del gruppo Ferrero per il benessere fisico e mentale dei bambini.

I bambini sono energia pura, sono il domani, sono il nostro futuro. Oggi più che mai, è vitale incoraggiare e stimolare nei più giovani l’amore per il movimento e per l’attività fisica, sia per il loro benessere che per la loro crescita. Ed è qui che il progetto Kinder Joy of Moving entra in gioco, letteralmente.

Cos’è, com’è nato e che obiettivi ha il progetto Kinder Joy of Moving

Kinder Joy of Moving è un progetto di responsabilità sociale, e di respiro internazionale, lanciato dal Gruppo Ferrero. Si tratta di un’iniziativa concepita con un fine nobile: infondere nei bambini l’amore per il movimento e il gioco. Fin dalla sua nascita, il progetto KJOM ha coinvolto 2,6 milioni di bambini in 33 differenti Paesi, collezionando altri numeri notevoli, come un seguito di 205 milioni di utenti sui social da settembre 2021 ad agosto 2022.

L’obiettivo principale del progetto è tanto semplice quanto fondamentale: sviluppare un’attitudine positiva verso il movimento nei ragazzi. In una società dove la sedentarietà è sempre in agguato, specialmente tra le giovani generazioni incollate agli schermi degli smartphone, Kinder Joy of Moving mira a incoraggiare il benessere fisico e mentale attraverso l’attività ludica, promuovendo una vita sana e attiva. E lo fa rivolgendosi anche alle scuole, con un manuale e una serie di iniziative ad hoc. Ad oggi, sono già più di 10.000 le classi che hanno aderito al programma.

L’ispirazione viene dal metodo JOM

Ma come si traduce questa ambiziosa visione in azioni concrete? Attraverso il metodo Joy of Moving (JOM). Si tratta di una formula educativa con valenze scientifiche, che si fa portavoce di quattro pilastri fondamentali dello sviluppo infantile: motorio, cognitivo, emozionale e relazionale. La bellezza di questo metodo risiede nella sua semplicità: il divertimento è il motore di tutto, mettendo da parte la competizione per celebrare il puro piacere del gioco.

Con il mantra “Let joy win”, Kinder Joy of Moving si distacca dal tradizionale approccio competitivo allo sport, per abbracciare una filosofia inclusiva e libera da qualsiasi pressione. L’iniziativa firmata da Kinder sostiene una serie di eventi e programmi educativi e sportivi, e collabora con una rete di partner prestigiosi, che include istituzioni, ministeri, comitati olimpici e università. Un network di partnership che viene inoltre potenziato dal legame con 131 federazioni e associazioni sportive, e con l’International School Sport Federation (ISF).

Il coinvolgimento delle scuole

L’iniziativa KJOM ha il merito di coinvolgere anche le famiglie e soprattutto le scuole e gli insegnanti, come anticipato poco sopra. Oltre alle 10 mila classi italiane che hanno aderito al KJOM, bisogna segnalare anche l’inclusione del metodo di Kinder Joy of Moving in alcuni piani formativi universitari, come avvenuto ad esempio con l’Università di Brescia e di Torino.

Inoltre, non dimentichiamoci che ci troviamo di fronte ad un metodo accettato anche a livello internazionale, come dimostra il suo inserimento nelle best practices europee del progetto HEPAS 2020. Infine, ecco la sinergia con i programmi attivi in altri paesi, come il Brasile, il Regno Unito, l’Arabia Saudita e l’Australia.