Home > Video > Prometeo tv n° 11 del 18 marzo 2026 Prometeo tv n° 11 del 18 marzo 2026 ‘Italia in transizione’, nel nuovo video podcast di Adnkronos l’intervista a Nicola Procaccini La strategia di Alperia, energia verde e obiettivo Net Zero al 2040... di Adnkronos Pubblicato il 18 Marzo 2026 alle 16:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos ‘Italia in transizione’, nel nuovo video podcast di Adnkronos l’intervista a Nicola Procaccini La strategia di Alperia, energia verde e obiettivo Net Zero al 2040 https://www.youtube.com/watch?v=FA-tBKCneJA