Protesta trattori, presidio agricoltori crotonese a Largo Chigi

Roma, 15 feb. (askanews) – Una trentina di agricoltori del Crotonese, con cappellino bianco, un piccolo striscione e alcune bandiere italiane, hanno improvvisato un presidio a Largo Chigi, a pochi passi dalla sede del Governo.

Gli agricoltori sono guardati a vista da un nutrito cordone di polizia e carabinieri, tutti equipaggiati con tenuta antisommossa, e almeno una decina di veicoli a supporto.

Gli agricoltori del Crotonese sono arrivati a pochi passi da Palazzo Chigi direttamente dalla Calabria, raccontano: “Siamo sotto il Maf, Movimento agricoltori federati e non siamo andati al Circo Massimo perché non stiamo con il Cra, che ci ha tradito”, e “nemmeno con Riscatto agricolo, alcuni dei quali, ci dicono non sono nemmeno agricoltori, i veri agricoltori stanno continuando a manifestare”, aggiungono.

Per quanto riguarda le misure annunciate dal governo in favore del settore, “assolutamente” non soddisfano gli agricoltori in presidio a Largo Chigi: “L’Irpef – sostengono – va tolto totalmente perché l’agricoltura non fa distinzione tra grandi e piccole aziende”.

Le forze di sicurezza hanno intanto chiuso al traffico il tratto di via del Corso che dà sul Palazzo Chigi e Piazza Colonna.