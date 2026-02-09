Proteste pro-Palestina in Australia durante la visita di Isaac Herzog

La visita di Isaac Herzog, presidente di Israele, in Australia ha scatenato una serie di proteste significative, evidenziando le divisioni politiche e sociali che circondano il conflitto israelo-palestinese. I manifestanti, che si sono radunati in diverse città, tra cui Sydney e Melbourne, hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle azioni di Israele nei confronti dei palestinesi, sottolineando il loro diritto a protestare.

Le manifestazioni a Sydney

A Sydney, le forze di polizia hanno fatto uso di spray al peperoncino contro i manifestanti, con almeno 15 arresti segnalati. I giornalisti presenti sono stati anch’essi colpiti dal gas, mentre migliaia di attivisti si sono riuniti nel distretto commerciale della città. Le tensioni sono aumentate quando i manifestanti hanno cercato di marciare verso il Parlamento del Nuovo Galles del Sud, nonostante un divieto legale che limitava la manifestazione.

Reazioni degli attivisti

Attivisti del Palestine Action Group hanno definito la visita di Herzog inaccettabile, affermando che non deve essere esente da critiche. Le parole di Amnesty International hanno risuonato tra i manifestanti, che hanno denunciato le sofferenze inflitte ai palestinesi negli ultimi due anni. La sezione australiana di Amnesty ha dichiarato che accogliere Herzog come ospite ufficiale compromette gli ideali di giustizia e responsabilità dell’Australia.

Proteste in altre città

Oltre a Sydney, anche altre città australiane hanno visto manifestazioni significative. A Melbourne, circa 5.000 persone si sono radunate al di fuori della Stazione Ferroviaria di Flinders Street, bloccando il traffico durante l’ora di punta serale. Le autorità locali avevano già implementato nuove leggi sui diritti di protesta per limitare le manifestazioni, ma questo non ha fermato i partecipanti.

L’impatto delle leggi sulle manifestazioni

Le recenti misure legislative adottate dal governo del Nuovo Galles del Sud hanno ampliato i poteri della polizia, limitando la libertà di espressione e il diritto di protesta. Queste restrizioni sono state oggetto di contestazione legale, ma la corte ha confermato la validità delle misure prima dell’inizio delle manifestazioni. Gli attivisti hanno criticato queste leggi, ritenendole un attacco diretto ai diritti civili.

Il contesto della visita di Herzog

Herzog è arrivato in Australia per commemorare le vittime dell’attacco di Bondi Beach, avvenuto a dicembre, che ha causato la morte di 15 persone. Durante il suo discorso, ha descritto l’attacco come un colpo ai valori democratici condivisi, esprimendo solidarietà verso le famiglie delle vittime. Tuttavia, le sue affermazioni sono state accolte con scetticismo da molti attivisti, che hanno sottolineato il suo ruolo nel conflitto israelo-palestinese.

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha invitato i cittadini a mantenere un comportamento rispettoso durante la visita, sottolineando l’importanza dell’unità nazionale. Tuttavia, gli oppositori sostengono che il presidente israeliano non dovrebbe essere esente da responsabilità per le sue azioni, in particolare alla luce delle denunce di genocidio e violazioni dei diritti umani.

Le manifestazioni contro la visita di Herzog in Australia hanno messo in evidenza le profonde divisioni su temi di giustizia e diritti umani, richiamando l’attenzione sulla situazione dei palestinesi e sulle sfide legali che affrontano i diritti di protesta nel paese.