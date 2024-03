Pse: Ricci, 'impegnati per Europa che dice no ad austerità'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Alle prossime elezioni europee ci batteremo per un’Europa sempre più sociale, solidale e sostenibile. Una Ue vicina ai deboli, ai lavoratori e alle lavoratrici, che dice no all’austerità voluta dai nazionalisti. Bene la linea tracciata da Elly Schlein al Congresso Pse". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Autonomie locali italiane, in un post su Twitter/X.