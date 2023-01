Putin presiede il lancio di una nave con nuovi missili ipersonici

Roma, 4 gen. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato in videoconferenza al lancio in missione di una nave da guerra equipaggiata di nuovi missili cruise ipersonici.

“Sono sicuro che delle armi così potenti permetteranno di proteggere efficacemente la Russia dalle minacce esterne e aiuteranno a difendere gli interessi nazionali del nostro paese”, ha detto Putin.

Presente anche il comandante della fregata russa “Admiral Gorshkov”, Igor Krokhmal. A spiegare le potenzialità delle nuove armi è il ministro russo della Difesa, Serguei Shoigu.

“Oggi la fregata Admiral Gorshkov della flotta dell’Unione sovietica con dei missili ipersonici Zircon a bordo salpa per un lungo viaggio nel mare attraverso gli Oceani Atlantico e Indiano, nonché il mar Mediterraneo”.

“Questa nave, armata di missili Zircon, è capace di colpire in modo preciso e potente il nemico in mare e via terra. Allo stesso tempo, una caratteristica di missili ipersonici Zircon è la capacità di superare tutti i sistemi di difesa antiaerea attuali o del futuro”.