Qatar 2022: Southgate, 'Sterling? Ha perso molti allenamenti, lo valuteremo'

– (Adnkronos) – “Sterling? Lo valuteremo. Ha perso molti allenamenti e ha fatto due lunghi voli. Non è una buona preparazione per una partita di questo livello, ma vedremo come sta”. Le parole del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia del quarto di finale mondiale non chiariscono se l’attaccante giocherà contro la Francia. Il giocatore del Chelsea è tornato nel ritiro inglese in Qatar dopo averlo lasciato per tornare a Londra, per stare vicino alla famiglia vittima di un furto in casa da parte di uomini armati: “Voglio i migliori calciatori disponibili e voglio vincere le partite – le parole del ct -.

Come allenatore devo riconoscere che ci sono alcuni momenti della vita in cui le persone sono più importanti”.

Sulla partita che aspetta la nazionale dei Tre Leoni, Southgate ha affrontato in particolare il tema dell’atteggiamento da tenere contro i talenti offensivi della Francia: "Non ha senso entrare in una partita come questa e pensare a coprirsi. Crediamo di poter causare problemi con il nostro gioco e intendiamo farlo". La sua Inghilterra, ha detto Soutghate, "ha acquisito credibilità.

Quattro anni fa se avessimo giocato con la Francia avremmo potuto parlare di una buona partita, ma sinceramente non avevamo alle spalle prestazioni, esperienze di grandi serate che potessero davvero darci la fiducia che avremmo potuto vincere. Ora abbiamo avuto tante di quelle notti e sappiamo che in questa fase le partite saranno molto equilibrate, ma sappiamo di avere le qualità per vincerla".