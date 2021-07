: qualitÃ  di vita compromessa da uso prolungato dei corticosteroidi

Nel corso dell’evento “Trombocitopenia Immune Primaria: cambiare l’approccio per cambiare la vita”, promosso da Inrete con il contributo non condizionante di Novartis, è stato presentato lo studio “Analisi dell’epidemiologia e della farmaco-utilizzazione dei pazienti affetti da trombocitopenia immune primaria in contesti italiani”, condotto da CliCon S.r.l..

La tavola rotonda ha offerto anche l’occasione di illustrare i risultati dello studio internazionale “iWISh” che fotografa l’impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti legato anche alla terapia prolungata con corticosteroidi.

