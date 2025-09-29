Quante calorie perdere per dimagrire?

Per perdere peso è necessario bruciare calorie che si differenziano da uomini e da donne.

Per riuscire a dimagrire e quindi a perdere peso, è altrettanto importante ridurre anche le calorie di determinati alimenti per ottenere risultati. Scopriamo quante calorie è necessario perdere e cosa cambia tra il sesso maschile e femminile ai fini del dimagrimento.

Calorie

Al momento di cominciare una dieta, bisogna tenere conto di una serie di fattori che riguardano non solo l’alimentazione, ma anche le calorie dei vari cibi.

Per quanto riguarda questo dato non c’è una regola generale, ma ci sono sicuramente delle indicazioni che variano da un individuo all’altro.

Riguardo il numero delle calorie, è bene sempre affidarsi, come nel caso del regime dimagrante, a un esperto del settore come un nutrizionista. In teoria, una donna di età tra i 26 e i 50 anni dovrebbe consumare circa 2000 calorie al giorno che le permettono di mantenere il peso forma, mentre in caso di dieta si abbassano a 1500.

Coloro che praticano un’attività fisica, quindi conducono una vita dinamica, possono anche arrivare a circa 2200 calorie e nel caso della dieta a 1700 per riuscire a perdere quasi mezzo chilo a settimana. Nel caso di teenager, quindi di ragazze ventenni, 1800 calorie sono sufficienti per perdere peso.

Nel caso degli uomini i dati variano. Un uomo tra i 26 e i 45 anni ha bisogno di almeno 2100 kcal per riuscire a dimagrire mentre nel caso di soggetti maschili dalla vita dinamica e attiva, si arriva a 2300-2500 per dimagrire. Per i giovani uomini tra i 19 e i 25 anni si parla di circa 2500 al giorno per perdere peso.

Calorie: come ridurre l’apporto

Una volta conosciuti i dati necessari, è bene sapere che per dimagrire si ha bisogno di bruciare molte più calorie di quante si riesce ad assimilare. In tal caso, l’alimentazione, quindi consumare cibi sani e adottare abitudini adatte sicuramente aiuta a raggiungere presto questo obiettivo e ottenere un fisico longilineo.

Consumare un maggiore numero di proteine è essenziale anche per aumentare il metabolismo e quindi agevolare la perdita di peso. Come in ogni regime dimagrante che si rispetti, bisogna evitare le bevande che contengono zucchero, compreso anche i succhi di frutta che invitano a consumarne sempre più e non saziano, anzi.

Per ridurre le calorie è poi importante bere molta acqua, soprattutto prima dei pasti in quanto aiuta a ridurre il senso di fame e quindi saziarsi rapidamente. Secondo uno studio, bere almeno mezzo litro di acqua almeno mezz’ora prima dei pasti aiuterebbe ad agevolare il dimagrimento e la perdita di peso.

Quando si pratica attività fisica, si aiuta anche a mantenersi in forma. Alcuni sport come il sollevamento pesi permettono di bruciare molte più calorie e chili in eccesso. Bisogna poi evitare i carboidrati raffinati prediligendo i cereali integrali che sono ricchi di fibre e saziano maggiormente.

Quante calorie: integratore

Oltre alle calorie da tenere d’occhio ai fini del dimagrimento, è importante anche aggiungere alla propria alimentazione un integratore che possa aiutare a tale scopo. Il migliore è Spirulina Ultra, una formula che permette di perdere peso in modo naturale con risultati efficaci come dimostrano i nutrizionisti, i consumatori e il Ministero della Salute.

Una formula in compresse che permette di perdere peso ma anche di bruciare le calorie in eccesso anche nella fase di riposo. Va a stimolare il metabolismo riuscendo così a dimagrire rapidamente. Sazia nel modo giusto non sentendo troppo la fame e ha funzione detox per il fegato, i reni e l’intestino.

Una formula, come già detto, naturale, a base di elementi che non hanno controindicazioni o effetti collaterali come la spirulina che combatte i depositi di grasso e impedisce che si accumulino e la gymnema che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi aiutando a non avvertire troppo la fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore da assumere fino a due compresse giornaliere poco prima dei pasti con dell’acqua.

Questo prodotto, di origine esclusiva e originale, non si compra nei negozi o e-commerce ma soltanto dal sito ufficiale dove si compilano i dati nel modulo per usufruire di una promozione del valore di 49,99€ invece di 200 per 4 confezioni. Il pagamento è fattibile con modalità quali Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.