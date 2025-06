L’estate sta arrivando, e molti lavoratori aspettano l’arrivo della quattordicesima, una gratifica aggiuntiva molto attesa che offre un supporto economico extra in vista delle vacanze estive.

In arrivo la quattordicesima 2025

Stando alle stime, circa 10 milioni di lavoratori del settore privato avranno quest’anno la quattordicesima, in particolare nei settori di commercio, turismo, logistica, edilizia, chimica e servizi.

La quattordicesima non consiste in un diritto universale, ma spetta solo ai lavoratori in cui è prevista nel proprio contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Comparti come commercio, turismo, chimica ed edilizia sono tra i principali beneficiari, mentre metalmeccanici, bancari e lavoratori domestici ne restano esclusi. È importante a tal proposito consultare il proprio CCNL per verificare se si ha diritto a questa mensilità aggiuntiva.

Quattordicesima 2025: quando viene erogata e come si calcola

Tale mensilità viene generalmente erogata tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Di fatto, la data esatta dipende dal contratto collettivo applicato al singolo rapporto di lavoro. Alcuni contratti avevano fissato la scadenza entro la fine di giugno, altri entro i primi giorni di luglio. L’importo della quattordicesima è solitamente pari a una mensilità di stipendio, anche se è importante notare che, rimanendo soggetta a tassazione, l’importo netto che figura in busta paga potrebbe essere inferiore rispetto a quanto si attende. La tassazione della quattordicesima varia in base al reddito complessivo del lavoratore e alle specifiche disposizioni previste dal CCNL applicato. La quattordicesima dei pensionati consiste in una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall’articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che estende la platea dei beneficiari e ha modificato gli importi da corrispondere.

Quattordicesima 2025: a chi spetta

La quattordicesima spetta: ai pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; di almeno 64 anni; con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017). In riferimento alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima sarà corrisposto fino al raggiungimento del limite maggiorato.

Quattordicesima 2025: come avviene il pagamento

Il pagamento della quattordicesima ai pensionati avviene in modo automatico, basandosi sui redditi degli anni precedenti. Per coloro che soddisfano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per chi soddisfa i requisiti prescritti dal 1° agosto (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre , e ai soggetti titolari di pensione nel corso del 2024, rientranti nei limiti anagrafici e di reddito normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come solito, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre. La quattordicesima è riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge ed è successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili. Nel caso di mancata erogazione della quattordicesima si può presentare l’apposita domanda di ricostituzione online. In questo caso, la quattordicesima, se spettante, sarà corrisposta nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda. In caso di pensioni che spettano per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, e cioè di compimento del sessantaquattresimo anno di età durante l’anno, l’importo spettante sarà calcolato in proporzione ai mesi di validità del trattamento.