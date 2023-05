Home > Video > “Quello sporco d’animo sei tu, non io”: Giusy Chef risponde alle critic... “Quello sporco d’animo sei tu, non io”: Giusy Chef risponde alle critiche sul suo fisico (e non solo)

Lei è Giusy Chef, conosciuta su TikTok per alcuni video di cucina. Gli insulti, si sa, sono all’ordine del giorno sui social. Ma la giovane non si perde d’animo, anzi: risponde senza tirarsi indietro alle critiche sulla sua vita. Anche il marito è stato interpellato: “Fin quando ho mio marito al mio fianco, cado sempre in piedi”