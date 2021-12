Roma, 31 dic (Adnkronos) – "Sulla questione della regolarità del voto sul presidente in tempi di pandemia prendo atto dell'articolata e complessa riposta del questore Fontana al Corsera. Siccome il virus è bipartisan, chi lo prende si attacca e non vota. Il problema non esiste.

L'ordine regna a Montecitorio". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti.