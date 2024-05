Ucraina: Lega, 'ambasciatore Francia venga in Parlamento a chiarire parole Macron'**

**Ucraina: Lega, 'ambasciatore Francia venga in Parlamento a chiarire pa...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – – "Ho invitato l'ambasciatore di Francia a venire a conferire davanti alla commissione che io presiedo sulle pericolose parole pronunciate dal Presidente Macron" a proposito dell'eventuale invio di truppe in Ucraina. "Ovviamente sappiamo che il Parlamento non ha il potere di convocare, è un invito, ma ritengo che l'ambasciatore di Francia a Roma debba chiarire, precisare, smorzare le parole del suo Governo e debba farlo qua in una sede parlamentare. E intendo estendere l'invito oltre ai componenti della quattordicesima commissione ai membri delle commissioni Esterie e Difesa di questo ramo del Parlamento". Lo ha annunciato il presidente della commissione Politiche europee della Camera, Alessandro Giglio Vigna, della Lega, durante la dichiarazione di voto sulla Relazione sulle missioni italiane all'Estero.