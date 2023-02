Quirinale: Elisaveta Petronela, 'Crescere al Sud' contro mafia, bullismo e discriminazioni**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Ragazza di origini rumene, Elisaveta Petronela Merfu, venti anni il prossimo aprile, residente a Scalea, in provincia di Cosenza, dall’età di nove anni ha partecipato a un progetto di Save the Children, che mirava a stimolare la partecipazione dei giovani alla...

(Adnkronos) – Ragazza di origini rumene, Elisaveta Petronela Merfu, venti anni il prossimo aprile, residente a Scalea, in provincia di Cosenza, dall’età di nove anni ha partecipato a un progetto di Save the Children, che mirava a stimolare la partecipazione dei giovani alla vita scolastica. Nel periodo delle scuole medie ha iniziato a frequentare il Punto Luce, uno spazio ad alta densità educativa, in cui ha trovato opportunità formative ed educative che la sua famiglia non le avrebbe potuto garantire.

È in quegli anni che Elisaveta Petronela ha deciso di impegnarsi come componente attiva della rete 'Crescere al Sud', realizzando inchieste sui diritti negati a bambini e ragazzi nel territorio di Scalea e partecipando a iniziative antimafia.

È tra i membri fondatori del gruppo Sottosopra Scalea-Movimento giovani per Save the Children, che promuove campagne contro il bullismo e le discriminazioni. Da beneficiaria che era, adesso è una volontaria del Punto Luce impegnata nei laboratori di cittadinanza attiva.