Quirinale, Salvini: lavoro per proposta che possa unire

Roma, 27 gen. (askanews) – “Sono assolutamente fiducioso e ottimista per natura, e confido che domani sia la giornata buona”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, lasciando la Camera dopo la quarta votazione per il presidente della Repubblica.

“Conto di lavorare non per una parte – ha detto ancora Salvini – oggi pomeriggio ho investito il mio tempo non per una vittoria di parte ma per proposte che possono unire, inorgoglire e compattare”.

“Sto lavorando sui si, non sono l’uomo dei no. Conto di portare sui tavoli alcuni profili per tutti”, conclude Salvini.