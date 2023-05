Home > Video > Raffaele Morelli parla dell'amore Raffaele Morelli parla dell'amore

"Quando qualcuno non fa l'amore con te e dice di amarti mente. Negli anni può essere che un rapporto matrimoniale diventi un rapporto affettuoso ma nel momento in cui c'è l'altro con cui si vive il desiderio bisogna sapere che tu non sei desiderato". Lo psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli parla dell'amore.