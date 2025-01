Una ragazza rumena di 34 anni, Adriana Neagoe, è morta all’interno della propria abitazione, ma il suo cadavere è stato trovato dalla polizia cinque giorni dopo il decesso, quando la famiglia, preoccupata, ha avvertito le autorità. All’arrivo a casa della donna la tremenda scoperta: il corpo della giovane era stato in parte mangiato dai suoi due carlini.

Ragazza morta in casa, il corpo mangiato dai carlini

Una giovane ragazza di 34 anni, Adriana Neagoe, è stata trovata morta in casa dalla polizia, avvertita dai famigliari che non avevano più sue notizie da giorni. I poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione trovando la donna senza vita. I due carlini della ragazza avevano cominciato a mangiarne il corpo, in quanto affamati perché non venivano nutriti da giorni. La sorella della vittima ha espresso tutto il suo dolore sulla prematura scomparsa di Adriana sui social: “Un altro angelo è andato in paradiso”.

È mistero sulle cause del decesso di Adriana Neagoe

Quella di Adriana Neagoe è una morte avvolta nel mistero. Non sono infatti ancora chiari i motivi che hanno portato al decesso della donna. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto ha potuto solo confermarne la morte, non notando su di lei segni di violenza. La polizia ha emesso un ordine per mettere al sicuro i due carlini, che sono stati presi in custodia dai Lavoratori del Consiglio della Contea di Gorj.