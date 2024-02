Grazie alla medicina un ragazzo di 13 anni è tornato a vedere. È stato possibile grazie alla somministrazione di una terapia genica in gocce, sviluppata da Krystal Biotech.

Un paziente di 13 anni colpito da una malattia rara, l’epidermolisi bollosa distrofica recessiva, che lo aveva reso praticamente cieco, torna a vedere. È quanto annunciato sul New England Journal of Medicine.

La terapia genica sperimentale a base di B-VEC utilizza un vettore virale, l’Herpes simplex di tipo 1, appositamente modificato per fornire due copie del gene COL7A1 funzionante. La somministrazione della terapia genica in gocce dopo l’intervento chirurgico è stata seguita da un miglioramento dell’acuità visiva:

I risultati ottenuti con il prodotto, sviluppato da Krystal Biotech, inizialmente sotto forma di gel per le ferite cutanee, emozionano la presidente di Ricerca e Sviluppo.

«Siamo entusiasti di questi dati iniziali che suggeriscono ulteriori applicazioni della nostra piattaforma di terapia genica basata su HSV-1 per il trattamento delle malattie oculari. E stiamo lavorando con la Fda (Food and Drug Administration) per ottenere l’approvazione di B-VEC per il trattamento dei pazienti con epidermolisi bollosa distrofica recessiva e lesioni occhio».